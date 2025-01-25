ثاني عملية تبادل لمحتجزين إسرائيليين ومعتقلين فلسطينيين تبدأ اليوم.. اليكم التفاصيل

من المرتقب أن تفرج حركة حماس، السبت، عن أربع مجندات إسرائيليات ضمن الدفعة الثانية من صفقة التبادل مع إسرائيل بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، على أن تطلق إسرائيل في المقابل سراح معتقلين فلسطينيين.

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والجمعة نشرت حماس أسماء المحتجزات الإسرائيليات الأربع اللواتي تتراوح أعمارهن بين 19 و20 عاما وتُنتظَر عودتهن إلى ديارهن. بدوره، نشر منتدى عائلات المحتجزين الإسرائيليين أسماء المجندات الإسرائيليات الأربع المقرر الإفراج عنهن، السبت.



وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، من جهته تسلّمه عبر المفاوضين "لائحة بأسماء المحتجزات".

4 مجندات إسرائيليات

ورحب المنتدى في بيان بـ"الإفراج المنتظر عن دانييل جلبوع وكارينا أرئيف وليري ألباغ ونعمة ليفي بعد 477 يوما من الاحتجاز".



وهؤلاء المجندات كن يؤدين خدمتهن العسكرية عندما تم اختطافهن في 7 تشرين الاول 2023 خلال الهجوم الذي شنته حماس على جنوب إسرائيل.



ولم يتم الكشف عن عدد المعتقلين الفلسطينيين الذين سيطلق سراحهم في عملية التبادل بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الساري في غزة. وقالت مصلحة السجون الإسرائيلية إن بعضهم سيعاد إلى قطاع غزة والبعض الآخر إلى الضفة الغربية المحتلة.

33 محتجزا مقابل 1900 معتقل

وأفاد مصدر فلسطيني مقرّب من حماس بأنّ "كتائب القسام وفصائل المقاومة سوف تُطلق سراح الأربع يوم السبت.. وسيتم إبلاغ الصليب الأحمر بالموعد المحدد والمكان الذي سيتم فيه تسليمه الأسيرات الأربع وفق الآلية المتفق عليها"، بحسب تعبيره.



وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار، من المقرر أن تستمر المرحلة الأولى من الصفقة المكونة من ثلاث مراحل، ستة أسابيع مع إعادة 33 محتجزا من غزة في مقابل نحو 1900 معتقل فلسطيني.