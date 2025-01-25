البنتاغون يستعد لإرسال آلاف الجنود إلى الحدود.. اليكم السبب

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ستعد وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" لإرسال أكثر من 5000 جندي من وحدات القتال الحربية إلى جنوب غربي الولايات المتحدة، من أجل تنفيذ أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بزيادة الدور العسكري لحماية الحدود، بحسب ما أوردته صحيفة "وول ستريت جورنال" Wall Street Journal.وبحسب الصحيفة، ستضم القوات المشاة المسلحة وقوات الدعم من فرقة المشاة 82 المحمولة جواً وفرقة الجبل العاشرة - وهما من أبرز تشكيلات القتال في الجيش الأميركي، ومن المرجح أن تكون على الحدود في غضون أيام، وفقاً لما صرح به مسؤول دفاعي.