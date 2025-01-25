Advertisement

عربي-دولي

بعبارة "بدأت رحلة الترحيل".. ترامب يبدأ تنفيذ أكبر خططه

Lebanon 24
25-01-2025 | 03:05
A-
A+
Doc-P-1311087-638733966441570973.jpg
Doc-P-1311087-638733966441570973.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في خطوة جديدة ضمن حملة الترحيل الواسعة التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حطّت طائرتان عسكريتان أميركيتان في غواتيمالا يوم الجمعة، محملتين بمهاجرين غواتيماليين تم طردهم من الولايات المتحدة.
Advertisement

وبحسب السلطات المحلية، نقلت الطائرة الأولى، التي حطّت بعد منتصف الليل، 79 راكبًا، بينهم 31 امرأة و48 رجلاً. في حين وصلت الطائرة الثانية في صباح الجمعة، لكن لم يتم تحديد عدد الركاب على متنها.

وأكد مصدر في البنتاغون لوكالة فرانس برس أن الطائرتين تابعتين للجيش الأميركي، وأنهما توجهتا إلى غواتيمالا لإعادة مهاجرين.

ومع ذلك، لم توضح الحكومة الغواتيمالية ما إذا كان هؤلاء المهاجرين جزءًا من "عملية الطرد" الواسعة التي أعلنها ترامب، والتي تشمل ترحيل المهاجرين "الخطرين غير القانونيين" الذين تم توقيفهم في الولايات المتحدة، حيث تم الإعلان عن ترحيل 538 شخصًا يوم الخميس.

من جانبها، اكتفت ناطقة باسم نيابة الرئاسة في غواتيمالا بالقول إن هذه الرحلات هي جزء من "ما بعد تنصيب ترامب". في وقت لاحق، نشر البيت الأبيض صورة على موقع "إكس" تُظهر رجالا مكبلي الأيدي وهم يدخلون الطائرة العسكرية، مع تعليق "بدأت رحلات الترحيل"، مشيرًا إلى أن الهدف من هذه العمليات هو ترحيل "المجرمين الأكثر شراسة وتصلبا".


يذكر أن الرئيس ترامب كان قد تعهد خلال حملته الانتخابية بحملة واسعة لطرد المهاجرين غير النظاميين من الولايات المتحدة، وهو ما بدأ بتنفيذه بعد تنصيبه رئيسًا في ولايته الثانية، حيث أصدر سلسلة من الأوامر التنفيذية التي تهدف إلى تقليل تدفق المهاجرين إلى البلاد. وقد أعلن البيت الأبيض أن هذه العمليات تعتبر "أكبر عملية طرد جماعي في التاريخ".

وفي حين كانت إدارة الرئيس السابق جو بايدن قد أوقفت بعض السياسات المتعلقة بالهجرة، تم ترحيل حوالي 270,000 شخص خلال عام 2023، وهو رقم تجاوز الرقم السنوي لترحيل المهاجرين في فترة ولاية ترامب الأولى (2017-2021).

من جهة ثانية، رفضت المكسيك استقبال طائرة عسكرية أميركية تحمل مهاجرين قررت واشنطن ترحيلهم، وهو ما أوقف رحلتها إلى المكسيك.

وفقًا لمصادر مطلعة، قال مسؤول أميركي وآخر مكسيكي لرويترز إن الحكومة المكسيكية رفضت طلبًا من إدارة الرئيس دونالد ترامب للسماح لطائرة أميركية ثالثة بالهبوط في أراضيها، بعدما كانت قد نقلت طائرتان عسكريتان أمريكيتان نحو 80 مهاجرا إلى غواتيمالا يوم الجمعة.

ووفقا للمصادر، كانت الرحلة الثالثة التي كانت ستتوجه إلى المكسيك مقررة لنقل مجموعة جديدة من المهاجرين الذين قررت السلطات الأميركية ترحيلهم من الولايات المتحدة، لكن المكسيك امتنعت عن السماح للطائرة بالهبوط على أراضيها.

ولم تكشف السلطات المكسيكية عن سبب قرارها، لكن هذه الخطوة قد تعتبر بمثابة تحد للسياسات الأميركية الخاصة بالهجرة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:23 | 2025-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2025-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:35 | 2025-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:43 | 2025-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:30 | 2025-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:08 | 2025-01-25
06:07 | 2025-01-25
05:35 | 2025-01-25
05:33 | 2025-01-25
05:26 | 2025-01-25
04:34 | 2025-01-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24