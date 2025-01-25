في بعلبك.. وفاة سوري أصيب قبل أيام بعدة طلقات نارية

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نقل قبل ايام الى مستشفى المرتضى في بعلبك السوري رامز حمزة المحمد مصابا بعدة طلقات نارية من بلدة القصر الحدودية الا انه فارق الحياة صباح اليوم السبت متأثرا باصابته، وفق ما أفادت مندوية "لبنان 24".ونقلت الجثة الى براد مستشفى دار الامل الجامعي.