Advertisement

عربي-دولي

في بعلبك.. وفاة سوري أصيب قبل أيام بعدة طلقات نارية

Lebanon 24
25-01-2025 | 04:14
A-
A+
Doc-P-1311115-638734007023437619.jpg
Doc-P-1311115-638734007023437619.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نقل قبل ايام الى مستشفى المرتضى في بعلبك السوري رامز حمزة المحمد مصابا بعدة طلقات نارية من بلدة القصر الحدودية الا انه فارق الحياة صباح اليوم السبت متأثرا باصابته، وفق ما أفادت مندوية "لبنان 24".  
Advertisement

ونقلت الجثة الى براد مستشفى دار الامل الجامعي.

مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": توقف الإشتباكات بين عناصر من الجيش وسوريين عند معبر غير شرعي عند الحدود اللبنانية - السورية في منطقة معربون - بعلبك
lebanon 24
25/01/2025 13:16:21 Lebanon 24 Lebanon 24
بين لبنان وسوريا.. هكذا ظهرت إشاعة "ماهر الأسد"
lebanon 24
25/01/2025 13:16:21 Lebanon 24 Lebanon 24
متزوجة من لبناني: نجمة "باب الحارة" السورية تحتفل بعيد ميلادها.. لن تتخيلوا كم أصبح عمرها (فيديو)
lebanon 24
25/01/2025 13:16:21 Lebanon 24 Lebanon 24
الدينامية السورية تنافس لبنان وتتقدمه
lebanon 24
25/01/2025 13:16:21 Lebanon 24 Lebanon 24

بعلبك

سوري

لبنان

وفاة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:23 | 2025-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2025-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:35 | 2025-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:43 | 2025-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:30 | 2025-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:08 | 2025-01-25
06:07 | 2025-01-25
05:35 | 2025-01-25
05:33 | 2025-01-25
05:26 | 2025-01-25
04:34 | 2025-01-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24