بينها مدن عربية.. تعرفوا إلى المناطق الأكثر أماناً في العالم عام 2025

كشف موقع الإحصائيات (نومبيو) عن وجود 8 مدن خليجية من بين أكثر 10 دول أماناً في العالم للعام 2025.



وتتمتع دول الخليج بمركز عالٍ من الأمن والأمان وجودة الحياة، جعلتها في مقدمة دول العالم خلال العقد الأخير.

Advertisement

كذلك، يصنف "نامبيو" جودة الحياة في 87 دولة وإقليماً بناءً على عوامل إحصائية؛ مثل القوة الشرائية، والأمن، والرعاية الصحية، وتكلفة المعيشة وأسعار العقارات، مقارنة بدخل الناس والتنقل والتلوث والمناخ.

ويعتمد الموقع أيضاً على استطلاع آراء الناس حول مواضيع مثل أسعار المستهلكين، ومعدلات الجريمة، وجودة الرعاية الصحية.

وفي ما يلي قائمة بأبرز المدن الاكثر أماناً حول العالم:

1- أبوظبي - الإمارات:

- مؤشر الأمان: 88.4

- مؤشر الجريمة: 11.6

2- الدوحة - قطر

- مؤشر الأمان: 84.1

- مؤشر الجريمة: 15.9

3- تايبيه - تايوان

- مؤشر الأمان: 83.8

- مؤشر الجريمة: 16.2

4- دبي - الإمارات:

- مؤشر الأمان: 83.8

- مؤشر الجريمة: 16.2

5- الشارقة - الإمارات

- مؤشر الأمان: 83.7

- مؤشر الجريمة: 16.3

6- رأس الخيمة - الإمارات

- مؤشر الأمان: 82.9

- مؤشر الجريمة: 17.1

7- عجمان - الإمارات

- مؤشر الأمان: 80.9

- مؤشر الجريمة: 19.1

8- مسقط - عُمان

- مؤشر الأمان: 79.5

- مؤشر الجريمة: 20.5

9- لاهاي - هولندا

- مؤشر الأمان: 79.4

- مؤشر الجريمة: 20.6

10- ميونخ - ألمانيا

- مؤشر الأمان: 79.3

- مؤشر الجريمة: 20.7





(الخليج أونلاين)













