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عربي-دولي

تحمل صوراً لترامب وبوتين... طرح "دولارات" فريدة للبيع

Lebanon 24
25-01-2025 | 06:08
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بدأت منصات البيع الإلكترونية الروسية في طرح أوراق نقدية تذكارية من فئة 100 دولار تحمل صورا للرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترامب، للبيع.

وتتميز هذه الأوراق النقدية التذكارية "الفكاهية"، التي يمكن شراء نسخة منها مقابل 500 روبل أيّ ما يعادل حوالي 5 دولارات أميركية، بتصميم فريد، حيث تظهر صورة لترامب على أحد الوجهين، بينما تظهر صورة لبوتين عليها عند تعريض الورقة للأشعة فوق البنفسجية.
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أما على الوجه الآخر، فقد طبعت عليه صورة شهيرة لترامب التقطت لدى مغادرته منصة خطاب في بنسلفانيا بعد محاولة اغتيال فاشلة، محاطا بحراسه. وتحت الأشعة فوق البنفسجية تظهر محلها صورة لبوتين وهو يقف خلف منصة مزودة بميكروفونات.

ويؤكد البائع أن الأوراق النقدية مطبوعة على ورق خاص يحمل علامات مائية، كما أن جميع الأوراق تحمل رقما تسلسليا موحدا، مضيفا أن هذه الأوراق التذكارية صدرت بطبعة محدودة، مما يزيد من قيمتها وجاذبيتها لدى الجامعين وهواة اقتناء القطع النادرة. (روسيا اليوم)
 
 
 
 
 

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