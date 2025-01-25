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عربي-دولي
كان على متنها 24 شخصاً... طائرة ركاب تخرج عن المدرج في شرق روسيا
Lebanon 24
25-01-2025
|
06:33
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خرجت طائرة ركاب من طراز "أن-24" على متنها 24 شخصا، عن المدرج أثناء الإقلاع في إقليم خاباروفسك بشرق روسيا اليوم السبت، دون وقوع إصابات.
وقالت الوكالة الفدرالية الروسية للنقل الجوي "روسافياتسيا" إن الطائرة كان على متنها 20 راكبا و4 أفراد من الطاقم، وإنه لم يصب أحد منهم بأذى.
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ونقلت وكالة "تاس" عن مصدر في خدمات الطوارئ أن الطائرة التي كانت بصدد تنفيذ رحلة من مطار بلدة نيلكان، تحركت في المدرج وبدأت بالتسارع لكنها فشلت في الإقلاع فاضطر الطاقم إلى الفرملة بشكل طارئ، مما أدى إلى خروج الطائرة عن المدرج لمسافة 30 مترا، حسبما نقلت "روسيا اليوم".
وأوضح المصدر أن الحادث لم يتسبب في أي حريق، وأنه يجري حاليا تقييم الأضرار التي لحقت بالطائرة، وأشار إلى أن التحقيقات جارية لتحديد أسباب الحادث، وبين التفسيرات المحتملة وجود عطل فني. (الوكالة الوطنية)
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