Advertisement

عربي-دولي

بعد إفراج إسرائيل عنهم.. أسرى فلسطينيون يصلون إلى مصر ورام الله

Lebanon 24
25-01-2025 | 06:47
A-
A+
Doc-P-1311176-638734099046009867.jpg
Doc-P-1311176-638734099046009867.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت وسائل إعلام مصرية، السبت، بوصول 70 أسيراً فلسطينياً إلى مصر عقب إفراج إسرائيل عنهم.
 
 
وذكرت قناة القاهرة الإخبارية المصرية، أن إسرائيل أفرجت عن 70 أسيراً فلسطينياً، وقد وصلوا إلى مصر، في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
Advertisement

وأوضحت القناة أن المفرج عنهم قد وصلوا إلى الجانب المصري من معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة.

كذلك، قالت تقارير أخرى إن حافلات تقل أسرى فلسطينيين مفرج عنهم وصلت إلى محيط رام الله.
 
وكانت وكالة "فرانس برس" كشفت في وقت سابق أن حافلات تقل الأسرى الفلسطينيين المُفرج عنهم غادرت سجنَي "عوفر" بالضفة الغربية و"كتزيوت" في النقب.

ومن المقرر أن يتم الإفراج عن 200 معتقل فلسطيني في السجون الإسرائيلية مقابل أربع جنديات إسرائيليات أفرجت عنهم حماس في وقت سابق السبت.

وأبرز "نادي الأسير الفلسطيني" أن "إسرائيل ستفرج اليوم عن محمد طوس أقدم معتقل فلسطيني في سجونها ضمن صفقة التبادل مع حماس". (سكاي نيوز عربية)
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:23 | 2025-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2025-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:35 | 2025-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:43 | 2025-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:30 | 2025-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:20 | 2025-01-25
09:15 | 2025-01-25
08:45 | 2025-01-25
08:27 | 2025-01-25
08:10 | 2025-01-25
08:00 | 2025-01-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24