بعد إفراج إسرائيل عنهم.. أسرى فلسطينيون يصلون إلى مصر ورام الله

أفادت وسائل إعلام مصرية، السبت، بوصول 70 أسيراً فلسطينياً إلى مصر عقب إفراج إسرائيل عنهم.



وذكرت قناة القاهرة الإخبارية المصرية، أن إسرائيل أفرجت عن 70 أسيراً فلسطينياً، وقد وصلوا إلى مصر، في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

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وأوضحت القناة أن المفرج عنهم قد وصلوا إلى الجانب المصري من معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة.



كذلك، قالت تقارير أخرى إن حافلات تقل أسرى فلسطينيين مفرج عنهم وصلت إلى محيط رام الله.

وكانت وكالة "فرانس برس" كشفت في وقت سابق أن حافلات تقل الأسرى الفلسطينيين المُفرج عنهم غادرت سجنَي "عوفر" بالضفة الغربية و"كتزيوت" في النقب.



ومن المقرر أن يتم الإفراج عن 200 معتقل فلسطيني في السجون الإسرائيلية مقابل أربع جنديات إسرائيليات أفرجت عنهم حماس في وقت سابق السبت.



وأبرز "نادي الأسير الفلسطيني" أن "إسرائيل ستفرج اليوم عن محمد طوس أقدم معتقل فلسطيني في سجونها ضمن صفقة التبادل مع حماس". (سكاي نيوز عربية)