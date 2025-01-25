قال رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو، إنه لا يزال كالسابق يعتقد أن أوكرانيا سوف تخسر ثلث أراضيها نتيجة للصراع الحالي.

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وأشار فيتسو في حديث تلفزيوني إلى أنه سيتوجب على أوكرانيا، أن تقبل تواجد قوات أجنبية في أراضيها.وأضاف فيتسو في بث لبرنامج "حوارات السبت": "سأكرر القول مجددا: مع أوكرانيا، ستنتهي الأمور بطريقة تجعلها تخسر ثلث أراضيها، وسيتم احتلالها من قبل قوات أجنبية. هل كان كل ذلك يستحق من زيلينسكي وإدارته التضحية بعشرات ومئات الآلاف من القتلى على مدى أربع سنوات من الحرب؟".وتابع رئيس وزراء سلوفاكيا القول: "وهذا هو السؤال الذي سيتوجب على المواطنين الأوكرانيين الإجابة عليه في المستقبل القريب". (روسيا اليوم)