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إسرائيل أفرجت عن "عميد الأسرى الفلسطينيين"

Lebanon 24
25-01-2025 | 09:15
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شهد اليوم السبت، الإفراج عن 200 أسير فلسطيني ضمن صفقة وقف إطلاق النار وعملية التبادل بين حركة حماس وإسرائيل، وعلى رأسهم محمد الطوس الذي يوصف بـ"عميد الأسرى الفلسطينيين".

ويبلغ الطوس من العمر 69 عاما وكان محكوما عليه بالسجن المؤبد بتهمة تنفيذ عمليات عسكرية ضد أهداف إسرائيلية.
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وتعرض عميد الأسرى لإصابات بالرصاص خلال عملية اعتقاله، كما أقدمت إسرائيل على هدم منزل عائلته 3 مرات. (سكاي نيوز)
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