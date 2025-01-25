وزارة النفط العراقية: إخماد حريق في حقل الرميلة

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قالت وزارة النفط العراقية، إنه جرى إخماد حريق كبير اندلع في حقل الرميلة النفطي، مضيفة أنه لم تقع إصابات خطيرة.وذكرت الوزارة في بيان أن الحريق بدأ في خزان داخل محطة الغاز الخامسة بالحقل "لأسباب فنية لم تحدد أسبابه لحد الآن"، مشيرة إلى أن المحطة ستعمل مجددا بعد فحص معايير السلامة وتقييم الأضرار. (سكاي نيوز)