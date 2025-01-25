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مسؤولون إسرائيليّون: ندفع ثمن فشلنا في 7 تشرين الأول

Lebanon 24
25-01-2025 | 09:37
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أكد رئيس شعبة العمليات السابق في الجيش الإسرائيلي إسرائيل زيف، أنّ حركة حماس "تخرج من هذه الحرب، ولا تزال يدها هي العليا، بعد وصولها إلى وقف لإطلاق النار ومحافظتها على سلطتها في قطاع غزة".

وفي السياق عينه، أكد المسؤول السابق في "الشاباك" الإسرائيلي عيدي كرمي، أنّ "إسرائيل تدفع الآن ثمن الفشل والكارثة والغطرسة في 7 تشرين الأول 2023".
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وفي حديث إلى "القناة 13" الإسرائيلية، قال كرمي إنّ كل ما تقوم به حركة حماس "منظّم، مع وثائق وأسماء"، بحيث "تحاول أن تظهر كونها المسيطر والقوي، وكجيش منظم". (الميادين)
 
 
 
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