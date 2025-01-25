مستخدمو "تيك تيك" في أميركا يثيرون شكوكاً بشأن تعرضهم للرقابة

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عبّر مستخدمون لـ"تيك توك" في الولايات المتحدة عن شكوك في تعرضهم للرقابة بعد رفع الحظر في البلاد عن التطبيق المملوك لشركة "بايت دانس" الصينية بموجب أمر تنفيذي من الرئيس دونالد ترامب.ولاحظ المستخدمون اختلافا في منصة المقاطع المصورة القصيرة بعد رفع حظر فُرض بموجب قانون جديد يتطلب بيعه لمشتر أميركي فيما تعهد ترامب بإيجاد حل لهذا الحظر.وقال المستخدمون إنهم يشاهدون عددا أقل من فيديوهات البث المباشر، كما تتم إزالة بعض المنشورات أو الإبلاغ بمعدلات أعلى عن مقاطع تمثل انتهاكا للقواعد العامة للنشر على التطبيق، وإن ذلك تضمن سلوكيات كان مسموحا بها في السابق. (سكاي نيوز)