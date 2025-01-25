بعد إطلاق سراح المجندات الإسرائيليات.. هذا ما قاله نتنياهو

اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم السبت، أن "إطلاق سراح أربع رهينات إسرائيليات كان لحظة سعيدة للغاية"، وذلك خلال حديثه مع والدي إحدى الرهينات المفرج عنهن.

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وأضاف نتنياهو: "نتعهد بإعادة جميع المختطفين في قطاع غزة".ويشمل الاتفاق الذي تمّ برعاية أميركية وقطرية ومصرية وقف العمليات القتالية بين حركة حماس وإسرائيل في قطاع غزة بعد أكثر من 15 شهرا من حرب مدمّرة، والإفراج عن رهائن إسرائيليين محتجزين في غزة ومعتقلين فلسطينيين.وأفرجت حماس اليوم السبت، عن أربع رهائن إسرائيليات كن محتجزات في قطاع غزة، بينما أفرجت السلطات الإسرائيلية عن 200 معتقل فلسطيني.