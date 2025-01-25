قوات إسرائيلية تقتحم منزل أسير بعد ساعات من تحريره.. وفيديو يوثق ما فعلته

اقتحمت قوات إسرائيلية، منزل عائلة الأسير أشرف زغير المفرج عنه ضمن صفقة وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والرهائن.



وبحسب موقع "إسرائيل هيوم"، فإن قوات أمنية إسرائيلية وصلت إلى منزل عائلة أشرف زغير وحذرت أهله من إبداء مظاهر الفرحة.

אחרי תהלוכות השמחה: כוחות הביטחון הגיעו לבית המחבל זעייד אשרף והזהירו מאותם גילויי שמחה@lidorsultan_ pic.twitter.com/gUVoy7dngn — ישראל היום (@IsraelHayomHeb) January 25, 2025 Advertisement

إلى ذلك، قالت مصادر فلسطينية إن منزل أشرف زغير الذي قضلا 22 عاما في السجون الإسرائيلية يقع في كفر عقب شمالي القدس.



ونقلت هذه المصادر عن نادي الأسير الفلسطيني قوله إن القوات الإسرائيلية اعتقلت أمير زغير، شقيق أشرف.



وكان أشرف زغير ضمن الأسرى الذين تم تحريرهم، في وقت سابق السبت، من السجون الإسرائيلية.



وحظي زغير باستقبال شعبي في مدينة رام الله بالضفة الغربية، شأنه شأن الـ114 أسيرا فلسطينيا، الذين وصلوا إلى رام الله عبر عدة حافلات.