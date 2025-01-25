ما أكثر المطارات خطورة في العالم؟!

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كشفت مضيفة طيران روسية ناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي، عن أكثر المطارات خطورة حول العالم من وجهة نظرها.وترى مضيفة الطيران الروسية، أن مطار "تنزينغ هيلاري" في نيبال هو الأكثر خطورة في العالم، لأن طول المدرج هناك يبلغ نحو 500 متر فقط، وهو أقصر بكثير من جميع المطارات الأخرى، حسب رأيها الذي نقلته وكالة "آر تي" الروسية.بالإضافة إلى ذلك، قالت إن الجبال المحيطة تجعل الهبوط في هذا المطار صعبًا، خاصة في حالات الهبوط الاضطراري.وكانت المضيفة تانيا دانيلوفا قد أثارت في وقت سابق الجدل عندما تحدثت عن مصير الأمتعة المنسية في المطارات.وبيّنت حينها أنه يتم عرضها في مزادات وبيعها، موضحة في مقطع فيديو أن المطارات تحاول غالبًا التواصل مع الأشخاص الذين نسوا أو فقدوا أمتعتهم. (ارم نيوز)