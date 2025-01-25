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عربي-دولي

مفاجأة.. ما الذي كشفه أحدث تقرير للمخابرات الأميركية حول كورونا؟

Lebanon 24
25-01-2025 | 16:33
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خلصت وكالة المخابرات المركزية الأميركية CIA يوم السبت، أنه من المرجح أن جائحة " كورونا"، قد نشأت في مختبر وليس في الطبيعة.

وكانت الوكالة قد قالت لسنوات إنها لا تستطيع استنتاج ما إذا كانت الجائحة نتيجة لحادث في مختبر أو أنها نشأت في الطبيعة، وفق "رويترز". 
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لكنّ مسؤولاً أميركياً كبيراً قال إن مدير الوكالة السابق ويليام بيرنز طلب من المحللين والعلماء بوكالة المخابرات في الأسابيع الأخيرة لإدارة  جو بايدن اتخاذ قرار واضح بهذا الشأن، مشدداً على الأهمية التاريخية للوباء.

لكنّ الوكالة قالت إن "لديها ثقة منخفضة" في تقييمها بأن "الأصل البحثي لجائحة كوفيد-19 هو الأكثر احتمالية"، وأشارت في بيانها إلى أن كلا الاحتمالين - المختبر والطبيعة - لا يزالان قائمين. (ارم نيوز)

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