ضدّ اليمين المتطرف.. تظاهرات تجتاح ألمانيا

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شهدت عدة مدن ألمانية، السبت، تظاهرات حاشدة ضد حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف، حيث تجمع عشرات الآلاف للمطالبة بقطع الطريق أمام الحزب المتهم بتهديد الديمقراطية، قبل شهر من الانتخابات التشريعية.وأكدت الشرطة أن نحو 40 ألف شخص تظاهروا في برلين و35 ألفًا في كولونيا، فيما قدّر المنظمون عدد المتظاهرين في العاصمة بحوالي 100 ألف. وأمام بوابة براندنبورغ، أضاء المحتجون هواتفهم المحمولة عند حلول الظلام لتشكيل كلمة "مقاومة".وجاءت التظاهرات بدعوة من عدة منظمات في أكثر من 60 مدينة، وسط تزايد المخاوف من صعود الحزب الذي يحلّ ثانيًا في استطلاعات الرأي بنسبة 22%، خلف المحافظين الذين يحصدون 30% من نوايا التصويت.وفاقت نسبة المشاركة في الاحتجاجات التوقعات إذ توقعت الشرطة في البداية مشاركة 5 آلاف شخص في كولونيا، و10 آلاف في برلين.وتحت شعار "نقطع الطريق!"، سار المتظاهرون رافعين لافتات كتب عليها "النازيون خارجا" و"حزب البديل من أجل ألمانيا ليس بديلا".كما طالت الشعارات زعيم حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المحافظ فريدريش ميرز الأوفر حظا لتولي منصب المستشار، والمدافع عن تبني سياسة متشددة في ملف الهجرة.وشهدت مدينة أشافينبورغ في جنوب بافاريا تظاهرة أيضا، حيث أدى هجوم دام بسكين في إحدى الحدائق هذا الأسبوع، اتُهم أفغاني وضعه غير قانوني بتنفيذه، إلى إحياء النقاش حول الهجرة.وتظاهر نحو 9100 شخص أيضا في مدينة هاله في شرق البلاد حيث عقدت الرئيسة المشاركة لحزب البديل من أجل ألمانيا أليس فايدل، اجتماعا تحدث خلاله الملياردير الأميركي إيلون ماسك عبر الفيديو.وشهد هذا التجمّع بعض الحوادث، وفق الشرطة المحلية التي أعلنت مساءً فتح 13 تحقيقا جنائيا، خصوصا بسبب اعتداءات بالضرب والتسبب بجروح وإطلاق إهانات وعرقلة السير على نحو خطير.وأطلقت ملاحقات قانونية بتهمة انتهاك النظام العام بحق 21 شخصا حاولوا عنوة عبور حاجز. (ارم نيوز)