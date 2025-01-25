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عربي-دولي

ترامب يؤكّد أنّه سيحصل على غرينلاند.. وتصرحات مثيرة عن كندا

Lebanon 24
25-01-2025 | 23:43
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أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت، عن يقينه بأن الولايات المتحدة ستنجح في الحصول على جزيرة غرينلاند التابعة لمملكة الدنمارك، مشيرًا إلى أن سكان الجزيرة يرغبون في الانضمام إلى الولايات المتحدة.
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ونقل البيت الأبيض عن ترامب قوله: "أعتقد أننا سنتمكن من حل قضية غرينلاند. الشعب هناك يريد العيش معنا، وأعتقد أننا سنحصل عليها. الدنمارك سترتكب عملاً عديم الودية إذا رفضت السماح بذلك".

وأضاف ترامب أن اهتمامه بغرينلاند لا يتعلق فقط بالمصالح الأميركية، بل بـ"حماية العالم الحر"، قائلاً: "الجزيرة تعج بالسفن الروسية والصينية وغيرها، وهذا ليس جيدًا. نحن قادرون على ضمان الحرية، بينما لا تستطيع الدنمارك ذلك".

وتكلم ترامب بسخرية من استعدادات الدنمارك الدفاعية، قائلاً: "شكلوا مجموعتين من الكلاب ويظنون أن ذلك سيحمي الجزيرة".

وفي 10 كانون الثاني، وافقت الأحزاب البرلمانية في الدنمارك على نية الحكومة زيادة وجودها في القطب الشمالي، ووافقت على تخصيص أكثر من ملياري دولار لذلك.
وأعرب ترامب عن ثقته في أن كندا، تعتمد على الولايات المتحدة وترتبط بها بشكل تام، وبالتالي لا يمكن أن تكون دولة مستقلة ذات سيادة.

وقال الرئيس الأميركي: "نحن نخسر 250 مليار دولار سنويا في كندا. لو أوقفنا ذلك في يوم واحد فلن تبقى كندا موجودة كدولة مستقلة.

وزعم ترامب بأن كندا "استغلت الولايات المتحدة لمصلحتها الخاصة على مدى سنوات طويلة".

وأضاف: "لن نسمح باستمرار هذا الأمر لاحقا. فبدون دعمنا، لن يكون لكندا وجود حقيقي".

ويذكر أن ترامب ذكر فكرة أن تصبح كندا جزءا من الولايات المتحدة، بشكل علني من قبل، ولكن تم رفضها باستمرار من قبل الجانب الكندي، الذي أكد على استقلالها وهويتها الوطنية. (روسيا اليوم)
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