ترامب يدعو مصر والأردن لاستقبال مزيد من الفلسطينيين

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قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه يتعين على الأردن ومصر استقبال المزيد من الفلسطينيين من غزة، بعد أن تسببت حرب إسرائيل ضد حركة حماس في وضع إنساني صعب بالإضافة إلى مقتل عشرات الآلاف.وعندما سُئل عما إذا كان هذا اقتراحا مؤقتا أو طويل الأجل، قال ترامب: "يمكن أن يكون هذا أو ذاك".وكانت واشنطن قالت العام الماضي إنها تعارض النزوح القسري للفلسطينيين. (سكاي نيوز)