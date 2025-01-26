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عربي-دولي

70 قتيلاً في هجوم على مستشفى سعودي بالفاشر

Lebanon 24
26-01-2025 | 01:24
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أعلن مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، مقتل نحو 70 شخصا وإصابة 19 آخرين في هجوم استهدف المستشفى السعودي بمدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور في السودان.

وجاء هذا الإعلان لمدير عام منظمة الصحة العالمية عبر منشور على منصة "إكس" اليوم الأحد، ووصف غيبريسوس الهجوم بأنه "فظيع"، مشيرا إلى أن المستشفى كان مكتظا بالمرضى والمرافقين الذين كانوا يتلقون الرعاية الطبية وقت وقوع الهجوم.
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وأكد أن هذا المستشفى هو الوحيد الذي لا يزال يعمل في المدينة المحاصرة، مما يزيد من خطورة الوضع الإنساني في المنطقة. (روسيا اليوم)
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