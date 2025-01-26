انطلاق الانتخابات الرئاسية في بيلاروس

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أعلنت لجنة الانتخابات المركزية في بيلاروس، أن أكثر من 5.3 ألف مركز اقتراع فتحت أبوابها للناخبين في اليوم الرئيسي للتصويت في الانتخابات الرئاسية الأحد.وأوضحت اللجنة أنه سيكون بمقدور حوالي 6.9 مليون ناخب بيلاروسي، المشاركة في التصويت في 5325 مركز اقتراع، منها 207 مراكز منظمة في المستشفيات والمصحات ودور الراحة والاستجمام وغيرها من أماكن الإقامة المؤقتة.ووفقا للجنة، هناك 12 مركزا آخر في الوحدات العسكرية. وسينتهي التصويت عند الساعة 20:00.وأشارت اللجنة إلى أنه سيتم اعتبار الانتخابات قد تمت، إذا شارك في التصويت أكثر من نصف عدد الناخبين المدرجين في جداول الناخبين. (روسيا اليوم)