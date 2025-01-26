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عربي-دولي

حرب المسيّرات بين روسيا وأوكرانيا مستمرة

Lebanon 24
26-01-2025 | 03:05
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أعلن سلاح الجو الأوكراني، الأحد، أن الدفاعات الجوية أسقطت 50 طائرة مسيرة من أصل 72 أطلقتها روسيا الليلة الماضية.

وأضاف أن 9 طائرات مسيّرة "فُقد أثرها"، في إشارة إلى استخدام أوكرانيا للتشويش الإلكتروني لإعادة توجيه الطائرات المسيرة الروسية، بينما لا تزال واحدة منها في المجال الجوي الأوكراني.
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ولم تعلن السلطات العسكرية أو المدنية حتى الآن عن وقوع قتلى أو أضرار.

من جانب آخر، ذكرت وزارة الدفاع الروسية، الأحد، أن أنظمة الدفاعات الجوية دمرت 15 طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا كما دمرت زورقين مسيرين في البحر الأسود.

وأضافت الوزارة أن الدفاعات أسقطت 8 طائرات مسيرة فوق منطقة ريازان و6 طائرات مسيرة في منطقة كورسك وواحدة فوق بيلغورود الليلة الماضية. (سكاي نيوز)
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