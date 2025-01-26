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عربي-دولي

سرقة تاريخية في متحف آسن: قطع فنية ثمينة تختفي من معرض داسيا

Lebanon 24
26-01-2025 | 03:37
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شهد متحف درينثي في مدينة آسن الهولندية حادثة سرقة مثيرة في ساعة مبكرة من صباح السبت، بعد أن قام لصوص باقتحام المتحف باستخدام عبوة ناسفة، مما أسفر عن سرقة ثلاث أساور ذهبية وخوذة ذهبية عتيقة من معرض "داسيا، إمبراطورية الذهب والفضة".
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المعرض الذي كان يعرض قطعاً فنية معارة من رومانيا كان من المقرر أن يستمر حتى نهاية الأسبوع، حيث كان يشمل تحفاً فنية تعود لفترة ما قبل العصر الروماني. من أبرز القطع المسروقة كانت الخوذة الذهبية من كوتوفينيستي، التي يعود تاريخها إلى عام 450 قبل الميلاد، وتعد واحدة من أهم القطع المعروضة.

وقال المؤرخ ديمتري تيلوي دامبروزي إن الخوذة كانت "جوهرة" تمثل إحدى التحف الثمينة التي كانت معروضة في المعرض. وأضاف أن داسيا كانت مملكة قوية شمال نهر الدانوب، وكانت مشهورة بمناجم الذهب والفضة.

مدير المتحف، هاري توبان، وصف الحادث بـ"اليوم المظلم" بالنسبة للمتحف، مشيراً إلى أنه لم تحدث حادثة مشابهة خلال 170 عامًا من تاريخ المتحف. كما أضاف أنه يشعر بحزن عميق تجاه زملائهم في رومانيا. (سكاي نيوز)

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