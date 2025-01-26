البرهان: لا تفاوض ولا صلح مع الذين وقفوا مع التمرد

Advertisement

أكد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، اليوم، أن السودان سيكون خالياً قريباً من «المتمردين»، قائلاً إنه لا تفاوض ولا صلح «مع الذين وقفوا مع التمرد».ويشير البرهان إلى «قوات الدعم السريع» التي تخوض حرباً ضد الجيش السوداني منذ نيسان 2023، بعد خلافات حول خطط لدمجها في القوات المسلحة، في أثناء عملية سياسية للانتقال إلى حكم مدني.وقال البرهان في كلمة لدى زيارته إلى مقر سلاح الإشارة في مدينة بحري بالعاصمة الخرطوم، اليوم: «هذه الأمة عندها قضية وكلنا قابضون عليها، نحمد الله أننا دافعنا عن الشعب السوداني ونشيل هم الشعب».وأضاف: «ربنا يقدرنا ونرد للشعب السوداني جزءاً بسيطاً من آمالهم فينا كعسكريين، نوفر لهم الأمن ونحميهم من المعتدين، ونرجع حقوقهم التي تم سلبها». (الشرق الاوسط)