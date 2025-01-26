Advertisement

عربي-دولي

قتلى من الفصائل الموالية لتركيا خلال معارك شمالي سوريا

Lebanon 24
26-01-2025 | 06:05
A-
A+

Doc-P-1311510-638734936615153866.jpg
Doc-P-1311510-638734936615153866.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، الأحد، قتلها 20 عنصرا من الجيش الوطني المدعوم من تركيا وإصابة 9 آخرين، بالاضافة لإسقاط مسيرتين انتحاريتين في خلال المعارك التي دارت، مساء السبت، عند سد تشرين وجسر قرقوزاق وريف منبج، شمال سوريا.
Advertisement
وأفادت قوات سوريا الديمقراطية في بيان بأن عناصرها أحبطوا، السبت، هجوما تركيا على نقطة لقسد في قرية خربة الزمالة جنوب شرق منبج، حيث دارت اشتباكات أدت إلى مقتل 4 من القوات المهاجمة وإصابة 5 آخرين بجروح.
وأضافت أنه خلال الهجوم جرى إسقاط طائريتين مسيرتين للقوات الموالية لتركيا، مشيرة إلى تعرض سد تشرين إلى قصف مكثف بالطيران الحربي، وكذلك بالمدفعية والأسلحة الثقيلة.
ولفتت إلى استهداف مسيرة تركية للموظفين الذين يعملون في سد تشرين ما تسبب في مقتل أحدهم وإصابة 12 آخرين بجروح.
وأكدت أن طائرات تركية حربية ومسيرة هاجمت نقاطا لقوات سوريا الديمقراطية في بلدة دير حافر ما تسبب في مقتل عنصر في تلك القوات وجرح 3 آخرين.
وأشارت إلى رد قوات سوريا الديمقراطية على قصف للقوات الموالية لتركيا في عين العرب كوباني باستهداف تجمعاتها في عدد من المناطق القريبة ما تسبب في قتل 2 من تلك القوات وإصابة 4 آخرين.
كما ذكرت قسد أنها استطاعت قتل 14 من العناصر الموالية لتركيا منهم قيادي في بلدة أبو قلقل، مشيرة إلى أن حصيلة قتلى تلك القوات يوم السبت بلغت 20 إضافة إلى 9 جرحى، فضلا عن إلقاء القبض على أحد عناصرهم وإسقاط طائرتين مسيرتين.
(سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:45 | 2025-01-26
07:25 | 2025-01-26
07:05 | 2025-01-26
06:45 | 2025-01-26
06:25 | 2025-01-26
06:21 | 2025-01-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24