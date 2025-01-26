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عربي-دولي
قتلى من الفصائل الموالية لتركيا خلال معارك شمالي سوريا
Lebanon 24
26-01-2025
|
06:05
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أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، الأحد، قتلها 20 عنصرا من الجيش الوطني المدعوم من تركيا وإصابة 9 آخرين، بالاضافة لإسقاط مسيرتين انتحاريتين في خلال المعارك التي دارت، مساء السبت، عند سد تشرين وجسر قرقوزاق وريف منبج، شمال سوريا.
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وأفادت قوات سوريا الديمقراطية في بيان بأن عناصرها أحبطوا، السبت، هجوما تركيا على نقطة لقسد في قرية خربة الزمالة جنوب شرق منبج، حيث دارت اشتباكات أدت إلى مقتل 4 من القوات المهاجمة وإصابة 5 آخرين بجروح.
وأضافت أنه خلال الهجوم جرى إسقاط طائريتين مسيرتين للقوات الموالية لتركيا، مشيرة إلى تعرض سد تشرين إلى قصف مكثف بالطيران الحربي، وكذلك بالمدفعية والأسلحة الثقيلة.
ولفتت إلى استهداف مسيرة تركية للموظفين الذين يعملون في سد تشرين ما تسبب في مقتل أحدهم وإصابة 12 آخرين بجروح.
وأكدت أن طائرات تركية حربية ومسيرة هاجمت نقاطا لقوات سوريا الديمقراطية في بلدة دير حافر ما تسبب في مقتل عنصر في تلك القوات وجرح 3 آخرين.
وأشارت إلى رد قوات سوريا الديمقراطية على قصف للقوات الموالية لتركيا في عين العرب كوباني باستهداف تجمعاتها في عدد من المناطق القريبة ما تسبب في قتل 2 من تلك القوات وإصابة 4 آخرين.
كما ذكرت قسد أنها استطاعت قتل 14 من العناصر الموالية لتركيا منهم قيادي في بلدة أبو قلقل، مشيرة إلى أن حصيلة قتلى تلك القوات يوم السبت بلغت 20 إضافة إلى 9 جرحى، فضلا عن إلقاء القبض على أحد عناصرهم وإسقاط طائرتين مسيرتين.
(سكاي نيوز)
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