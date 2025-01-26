19
o
بيروت
21
o
طرابلس
18
o
صور
20
o
جبيل
19
o
صيدا
19
o
جونية
18
o
النبطية
13
o
زحلة
12
o
بعلبك
10
o
بشري
16
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
ترامب: غرينلاند ستنضم طواعية إلى الولايات المتحدة
Lebanon 24
26-01-2025
|
06:21
A-
A+
photos
0
A+
A-
صرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه يتوقع أن تنضم جزيرة غرينلاند طواعية إلى الولايات المتحدة.
ونقل صحفيون مرافقون للرئيس الأميركي على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس وان" عن ترامب قوله إنه يظن أن غرينلاند، التابعة رسميًا للدنمارك، ستتفق مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن سكان الجزيرة، البالغ عددهم نحو 55 ألف نسمة، يرغبون في الانضمام إلى الولايات المتحدة.
Advertisement
وأضاف ترامب أنه ليس على يقين بشأن أحقية الدنمارك بالجزيرة، لافتا إلى أن عدم سماح الدنمارك بإبرام أي اتفاق بين غرينلاند والولايات المتحدة سيكون بمثابة عمل غير ودي للغاية.
وكان رئيس حكومة غرينلاند، ميوت بي إجيدي، صرّح قبل أيام قليلة بأن مستقبل غرينلاند سيقرره سكانها فقط، وليس أية أطراف أخرى. وهو ما أكدته أيضًا رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن.
وتتمتع غرينلاند بحكم ذاتي واسع، لكنها تعد رسميًا جزءًا من مملكة الدنمارك. وأثارت الجزيرة التي تعد الأكبر في العالم وتتمتع بموقع جغرافي مهم في القطب الشمالي، اهتمام ترامب بشكل كبير، حيث عبّر عن طموحه في السيطرة عليها مرارًا باستخدام تعبيرات حادة. ولم يستبعد ترامب اللجوء إلى استخدام وسائل عسكرية أو اقتصادية لتحقيق ذلك.
وأعاد ترامب تبرير اهتمامه بغرينلاند بقوله إن الأمر يتعلق بحماية العالم الحر، معتبرًا أن الولايات المتحدة قادرة على ضمان الحرية، ونوه إلى وجود سفن روسية وصينية في المنطقة في الوقت الحالي، معتبرًا أن ذلك يعد وضعا غير جيد.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
أكبر منها بـ 17 سنة.. فنانة شهيرة تُثير الجدل بحديثها عن زوجها المخرج
Lebanon 24
أكبر منها بـ 17 سنة.. فنانة شهيرة تُثير الجدل بحديثها عن زوجها المخرج
15:23 | 2025-01-25
25/01/2025 03:23:32
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد 9 ساعات.. ماذا سيحصل في لبنان؟
Lebanon 24
بعد 9 ساعات.. ماذا سيحصل في لبنان؟
12:00 | 2025-01-25
25/01/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجآت جديدة عن ملف فادي الخطيب.. وكيله يكشفها
Lebanon 24
مفاجآت جديدة عن ملف فادي الخطيب.. وكيله يكشفها
16:46 | 2025-01-25
25/01/2025 04:46:38
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما قد يشهده جنوب لبنان بعد الأحد.. سيناريو "خطير" متوقع!
Lebanon 24
هذا ما قد يشهده جنوب لبنان بعد الأحد.. سيناريو "خطير" متوقع!
12:00 | 2025-01-25
25/01/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انفصالها عن زوجها.. هذا ما فعلته نجمة "ستار أكاديمي"
Lebanon 24
بعد انفصالها عن زوجها.. هذا ما فعلته نجمة "ستار أكاديمي"
13:48 | 2025-01-25
25/01/2025 01:48:03
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
07:45 | 2025-01-26
حكومة غزة: الاحتلال يواصل التنصل من اتفاق وقف إطلاق النار
07:25 | 2025-01-26
الأونروا: قرارات إسرائيل تتعارض مع التزاماتها الدولية
07:05 | 2025-01-26
حماس: إسرائيل تخرق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
06:45 | 2025-01-26
اتهام رسمي للرئيس الكوري الجنوبي المعزول بالعصيان
06:25 | 2025-01-26
خرق الاتفاق.. استشهاد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي وسط رفح
06:05 | 2025-01-26
قتلى من الفصائل الموالية لتركيا خلال معارك شمالي سوريا
فيديو
ستُنافس ستارلينك.. الصين تطلق 18 قمرا صناعياً إلى الفضاء
Lebanon 24
ستُنافس ستارلينك.. الصين تطلق 18 قمرا صناعياً إلى الفضاء
01:00 | 2025-01-25
26/01/2025 14:54:16
Lebanon 24
Lebanon 24
ستستخدمه لـ 3 سنوات.. فنانة عربية تقرّر تركيب أنف اصطناعي وتكشف التفاصيل (فيديو)
Lebanon 24
ستستخدمه لـ 3 سنوات.. فنانة عربية تقرّر تركيب أنف اصطناعي وتكشف التفاصيل (فيديو)
04:12 | 2025-01-24
26/01/2025 14:54:16
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. وقائع حفل تنصيب دونالد ترامب رئيساً لأميركا
Lebanon 24
بث مباشر.. وقائع حفل تنصيب دونالد ترامب رئيساً لأميركا
11:07 | 2025-01-20
26/01/2025 14:54:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24