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ترامب: غرينلاند ستنضم طواعية إلى الولايات المتحدة

Lebanon 24
26-01-2025 | 06:21
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صرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه يتوقع أن تنضم جزيرة غرينلاند طواعية إلى الولايات المتحدة.

ونقل صحفيون مرافقون للرئيس الأميركي على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس وان" عن ترامب قوله إنه يظن أن غرينلاند، التابعة رسميًا للدنمارك، ستتفق مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن سكان الجزيرة، البالغ عددهم نحو 55 ألف نسمة، يرغبون في الانضمام إلى الولايات المتحدة.
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وأضاف ترامب أنه ليس على يقين بشأن أحقية الدنمارك بالجزيرة، لافتا إلى أن عدم سماح الدنمارك بإبرام أي اتفاق بين غرينلاند والولايات المتحدة سيكون بمثابة عمل غير ودي للغاية.

وكان رئيس حكومة غرينلاند، ميوت بي إجيدي، صرّح قبل أيام قليلة بأن مستقبل غرينلاند سيقرره سكانها فقط، وليس أية أطراف أخرى. وهو ما أكدته أيضًا رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن.

وتتمتع غرينلاند بحكم ذاتي واسع، لكنها تعد رسميًا جزءًا من مملكة الدنمارك. وأثارت الجزيرة التي تعد الأكبر في العالم وتتمتع بموقع جغرافي مهم في القطب الشمالي، اهتمام ترامب بشكل كبير، حيث عبّر عن طموحه في السيطرة عليها مرارًا باستخدام تعبيرات حادة. ولم يستبعد ترامب اللجوء إلى استخدام وسائل عسكرية أو اقتصادية لتحقيق ذلك.

وأعاد ترامب تبرير اهتمامه بغرينلاند بقوله إن الأمر يتعلق بحماية العالم الحر، معتبرًا أن الولايات المتحدة قادرة على ضمان الحرية، ونوه إلى وجود سفن روسية وصينية في المنطقة في الوقت الحالي، معتبرًا أن ذلك يعد وضعا غير جيد.
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