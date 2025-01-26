اتهام رسمي للرئيس الكوري الجنوبي المعزول بالعصيان

Advertisement

وجَّه الادعاء في كوريا الجنوبية، اليوم، للرئيس يون سوك يول، الموقوف عن العمل فيما يتعلق بفرضه الأحكام العرفية لفترة وجيزة في الثالث من كانون الأول، اتهاماً رسمياً بقيادة عصيان، حسبما ذكرت وكالة «يونهاب» للأنباء.وجاء القرار بعد أن أوصى تحقيق في مكافحة الفساد، الأسبوع الماضي، بتوجيه الاتهامات رسمياً ليون.وكانت محكمة في سيول ردَّت، أمس (السبت)، طلباً ثانياً لتمديد احتجاز الرئيس الكوري الجنوبي المعزول، الذي فشلت محاولته فرض الأحكام العرفية، وهو ما زاد الضغط على المدَّعين العامين لتوجيه اتهامات على الفور إلى الرئيس يون سعياً إلى إبقائه موقوفاً.