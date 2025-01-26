حماس: إسرائيل تخرق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

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أعلنت حركة "حماس"، الأحد، متابعتها مع الوسطاء لقضية منع إسرائيل عودة النازحين الفلسطينيين من جنوب قطاع غزة إلى شماله، معتبرة أن هذا الإجراء يمثل "مخالفة واضحة وخرقا لاتفاق وقف إطلاق النار".وقالت الحركة في بيان: "إن الاحتلال الإسرائيلي يتلكأ في تنفيذ بنود الاتفاق بحجة ملف الأسيرة أربيل يهود، على الرغم من أن الحركة أبلغت الوسطاء بأنها على قيد الحياة، وقدمت جميع الضمانات اللازمة للإفراج عنها".وحمّلت الحركة "الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذا التعطيل".وأكدت أنها تتابع مع الوسطاء بكل مسؤولية إيجاد حل لهذه القضية بما يضمن عودة النازحين إلى ديارهم في أقرب وقت ممكن.وشددت حماس على التزامها بتنفيذ الاتفاقات المبرمة بما يحقق مصالح الشعب الفلسطيني ويحفظ حقوقه.(الاناضول)