الأونروا: قرارات إسرائيل تتعارض مع التزاماتها الدولية

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قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التابعة للأمم المتحدة، اليوم الأحد، إنها تلقت أمراً من إسرائيل بإخلاء مقارّها وإيقاف كل عملياتها في القدس الشرقية المحتلة بحلول يوم الخميس، مؤكدة أن القرار يتعارض مع التزامات إسرائيل بصفتها عضواً في الأمم المتحدة.وأضافت الأونروا في بيان أن ممتلكات وأصول الوكالة، بما في ذلك تلك الموجودة في القدس الشرقية، محصنة من التفتيش والمصادرة وأي شكل آخر من أشكال التدخل.ويرى أغلب المجتمع الدولي، بما يشمل الأمم المتحدة، أن القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة مناطق محتلة من إسرائيل. لكن الحكومة الإسرائيلية تعدّ القدس بالكامل جزءاً من إسرائيل، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.وقالت «الأونروا» إن ادعاءات إسرائيل بأن الوكالة ليس لها الحق في الوجود في هذه المباني «يعزز الخطاب المناهض لنا ويعرضنا للخطر»، مشيرة إلى أن إسرائيل من الدول الموقعة على الاتفاقية العامة بشأن امتيازات وحصانات الأمم المتحدة.