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عربي-دولي
تركيا.. اعتقال 15 شخصا في إطار التحقيق في حريق منتجع للتزلج خلف 78 قتيلاً
Lebanon 24
26-01-2025
|
08:05
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ذكرت وسائل إعلام رسمية في تركيا، اليوم، أن السلطات التركية ألقت القبض على 15 شخصاً في إطار التحقيق في حريق أسفر عن مقتل 78 شخصاً وإصابة العشرات في منتجع للتزلج في جبال بولو في وقت سابق هذا الشهر.
وأثار الحريق دعوات للمساءلة والإصلاح، وقال خبراء مستقلون إن فندق «غراند كارتال»، في منتجع «كارتال كايا» للتزلج في غرب تركيا، يفتقر إلى تدابير السلامة الأساسية من الحرائق.
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وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أمس السبت، إن القضاء التركي يعمل على معاقبة كل المسؤولين عن الحادث. وتعهدت إدارة الفندق بالتعاون الكامل، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
وذكرت وكالة «الأناضول» للأنباء، وهي وكالة رسمية، اليوم الأحد، أن مالك الفندق ومديره و12 آخرين اعتقلوا في إطار التحقيق. وأضافت أن الإجراءات القضائية مستمرة مع نائب رئيس بلدية إقليم بولو ورئيس إدارة الإطفاء المحلية، بينما تم إطلاق سراح ستة آخرين بشروط معينة.
وبدأ الحريق في طابق المطعم بالمبنى المؤلف من 12 طابقاً، الذي كان يقطنه 238 ضيفاً مسجلاً، نحو الساعة 3:30 صباحاً (00:30 بتوقيت غرينتش) يوم الثلاثاء. وأجبر الحريق نزلاء الفندق المذعورين على القفز من النوافذ في منتصف الليل.
(الشرق الأوسط)
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