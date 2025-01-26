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عربي-دولي
سويسرا تؤكد استعدادها لتنظيم مفاوضات تحضيرية حول أوكرانيا
Lebanon 24
26-01-2025
|
08:25
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قالت الرئيسة السويسرية كارين كيلر سوتر، في مقابلة مع صحيفة تاغس أنتسايغر، إن بلادها مستعدة لتنظيم مفاوضات تحضيرية حول أوكرانيا.
وأشارت الرئيسة السويسرية، إلى أن الجانب الأوكراني يؤيد هذه الفكرة.
وأضافت: "لقد أكدت لفلاديمير زيلينسكي [في اجتماع دافوس هذا الأسبوع] أننا مستعدون، على سبيل المثال، لعقد محادثات تحضيرية. وقد وافق على ذلك".
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وشددت على ضرورة تعرف الجانب السويسري على خطة الأمريكيين، قبل أن يتخذ أي قرار أو خطط حول عقد مؤتمر جديد بشأن أوكرانيا .
وأشارت إلى أن "الأمريكيين، يعتبرون من العوامل الرئيسية في المفاوضات السلمية، وحتى الآن لا يزال غامضا إلى أي اتجاه ترغب إدارة الولايات المتحدة الجديدة بالتوجه. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تشارك روسيا في المفاوضات وكذلك دول الجنوب العالمي".
ونوهت الرئيسة السويسرية، بأن بلادها تحافظ على الاتصالات مع روسيا.
وقالت: "تنشر الشائعات حاليا بأن دونالد ترامب يريد لقاء فلاديمير بوتين في المستقبل القريب، وبعد ذلك ربما نفهم الوضع بشكل أفضل". (روسيا اليوم)
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