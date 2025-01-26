وصول طائرة مساعدات سعودية إلى مطار دمشق

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أكثر من 1960.6 طن من المساعدات السعودية وصلت للشعب السوري عبر الجسرين البري والجوي حتى الآن، شملت هذه المساعدات سلالاً غذائية، والأرز، والدقيق، وحقائب إيوائية، وحقائب العناية الشخصية، إلى جانب التمور، والحقائب والملابس الشتوية، والبطانيات، والمواد الطبية.وهبطت بمطار دمشق الدولي، الأحد، الطائرة السعودية الإغاثية الثالثة عشرة، بالتزامن مع عبور 54 شاحنة جديدة مَنفذ جابر الأردني نحو العاصمة السورية، ضمن الجسرين الجوي والبري السعوديين اللذين يُسيّرهما «مركز الملك سلمان للإغاثة»؛ لمساعدة الشعب السوري، تحمل على متنها المواد الغذائية والإيوائية والطبية.وتحمل طائرة المساعدات الجديدة، التي وصلت إلى مطار دمشق، ما يقارب الـ30 طناً من المواد الإغاثية، وفقاً لوكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا». وسبق أن استقبلت سوريا 60 شاحنة ضمن الجسر الإغاثي السعودي البري.ووفقاً لمركز الملك سلمان للإغاثة، بلغ إجمالي وزن المساعدات المقدَّمة للشعب السوري حتى الآن 1969.66 طن من مختلف الاحتياجات. في حين بلغ إجمالي الشاحنات الإغاثية التي عبَرَت، حتى الآن، منفذ نصيب الحدودي السوري، ضمن الجسر الإغاثي البري السعودي، 114 شاحنة.جاءت هذه المساعدات ضمن دور السعودية الإنساني المعهود بالوقوف مع الشعب السوري في مختلف الأزمات والمِحن، والإسهام في تخفيف آثار الأوضاع الصعبة التي يمر بها حالياً.كما تأتي امتداداً لدعم السعودية المتواصل للسوريين منذ اليوم الأول للأحداث التي شهدتها بلادهم عام 2011، حيث استضافت الملايين منهم، ووفّرت لهم متطلبات الحياة الأساسية؛ من تعليم وعلاج بالمجان، وأتاحت لهم ممارسة العمل، ودمجهم بالمجتمع.وأكدت السعودية أنه «لا يوجد سقف محدد» للمساعدات التي ترسلها إلى دمشق عبر جسرين؛ بري وجوي؛ إذ ستبقى مفتوحة حتى تحقيق أهدافها على الأرض في سوريا باستقرار الوضع الإنساني، وفق توجيهات قيادة المملكة؛ للتخفيف من معاناة المتضررين.(الشرق الأوسط)