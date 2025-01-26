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عربي-دولي

بعد استهداف المستشفى السعودي في الفاشر.. هكذا علّقت الإمارات

Lebanon 24
26-01-2025 | 08:58
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دانت دولة الإمارات واستنكرت استهداف المستشفى السعودي في مدينة الفاشر بغرب السودان، والذي أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص، مما يشكل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي.

وأكد وزير الدولة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان موقف دولة الإمارات الداعي للتوصل إلى حل سلمي للصراع، وضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وعدم استهداف المدنيين والمؤسسات المدنية، وعلى ضرورة حماية المرافق والمؤسسات الطبية والعاملين في القطاع الصحي، مشددا على ضرورة ألا يكونوا هدفاً للصراع، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
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ودعا جميع الأطراف إلى احترام التزاماتها القانونية والإنسانية وفق إعلان جدة ووفق آليات منصة "متحالفون لتعزيز إنقاذ الأرواح والسلام في السودان - ALPS"، وضرورة اتخاذ خطوات فورية لحماية المدنيين، وتجنب تفاقم الأوضاع الإنسانية، مؤكدا على أهمية العمل الجماعي من أجل تحقيق السلام والاستقرار في السودان.

كما عبر عن تعازيه ومواساته للشعب السوداني الشقيق ولأهالي الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل لجميع المصابين.
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