18
o
بيروت
18
o
طرابلس
17
o
صور
17
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
13
o
النبطية
10
o
زحلة
9
o
بعلبك
8
o
بشري
14
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بعد استهداف المستشفى السعودي في الفاشر.. هكذا علّقت الإمارات
Lebanon 24
26-01-2025
|
08:58
A-
A+
photos
0
A+
A-
دانت دولة الإمارات واستنكرت استهداف المستشفى السعودي في مدينة الفاشر بغرب السودان، والذي أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص، مما يشكل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي.
وأكد وزير الدولة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان موقف دولة الإمارات الداعي للتوصل إلى حل سلمي للصراع، وضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وعدم استهداف المدنيين والمؤسسات المدنية، وعلى ضرورة حماية المرافق والمؤسسات الطبية والعاملين في القطاع الصحي، مشددا على ضرورة ألا يكونوا هدفاً للصراع، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
Advertisement
ودعا جميع الأطراف إلى احترام التزاماتها القانونية والإنسانية وفق إعلان جدة ووفق آليات منصة "متحالفون لتعزيز إنقاذ الأرواح والسلام في السودان - ALPS"، وضرورة اتخاذ خطوات فورية لحماية المدنيين، وتجنب تفاقم الأوضاع الإنسانية، مؤكدا على أهمية العمل الجماعي من أجل تحقيق السلام والاستقرار في السودان.
كما عبر عن تعازيه ومواساته للشعب السوداني الشقيق ولأهالي الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل لجميع المصابين.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
أكبر منها بـ 17 سنة.. فنانة شهيرة تُثير الجدل بحديثها عن زوجها المخرج
Lebanon 24
أكبر منها بـ 17 سنة.. فنانة شهيرة تُثير الجدل بحديثها عن زوجها المخرج
15:23 | 2025-01-25
25/01/2025 03:23:32
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد 9 ساعات.. ماذا سيحصل في لبنان؟
Lebanon 24
بعد 9 ساعات.. ماذا سيحصل في لبنان؟
12:00 | 2025-01-25
25/01/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجآت جديدة عن ملف فادي الخطيب.. وكيله يكشفها
Lebanon 24
مفاجآت جديدة عن ملف فادي الخطيب.. وكيله يكشفها
16:46 | 2025-01-25
25/01/2025 04:46:38
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انفصالها عن زوجها.. هذا ما فعلته نجمة "ستار أكاديمي"
Lebanon 24
بعد انفصالها عن زوجها.. هذا ما فعلته نجمة "ستار أكاديمي"
13:48 | 2025-01-25
25/01/2025 01:48:03
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما قد يشهده جنوب لبنان بعد الأحد.. سيناريو "خطير" متوقع!
Lebanon 24
هذا ما قد يشهده جنوب لبنان بعد الأحد.. سيناريو "خطير" متوقع!
12:00 | 2025-01-25
25/01/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
11:15 | 2025-01-26
نتنياهو لترامب: شكراً على منحنا أدوات للدفاع
10:53 | 2025-01-26
عن لبنان.. هذا ما طلبه ماكرون من نتنياهو
10:35 | 2025-01-26
اشتباكات وغلق للطرق في العراق
10:26 | 2025-01-26
بعد أسبوع من الإفراج عنهن.. ثلاث رهائن إسرائيليات يغادرن المستشفى
10:17 | 2025-01-26
نتنياهو لترامب: شكراً لك
10:05 | 2025-01-26
البرازيل تفتح النار على أميركا.. اليكم السبب
فيديو
ستُنافس ستارلينك.. الصين تطلق 18 قمرا صناعياً إلى الفضاء
Lebanon 24
ستُنافس ستارلينك.. الصين تطلق 18 قمرا صناعياً إلى الفضاء
01:00 | 2025-01-25
26/01/2025 18:39:20
Lebanon 24
Lebanon 24
ستستخدمه لـ 3 سنوات.. فنانة عربية تقرّر تركيب أنف اصطناعي وتكشف التفاصيل (فيديو)
Lebanon 24
ستستخدمه لـ 3 سنوات.. فنانة عربية تقرّر تركيب أنف اصطناعي وتكشف التفاصيل (فيديو)
04:12 | 2025-01-24
26/01/2025 18:39:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. وقائع حفل تنصيب دونالد ترامب رئيساً لأميركا
Lebanon 24
بث مباشر.. وقائع حفل تنصيب دونالد ترامب رئيساً لأميركا
11:07 | 2025-01-20
26/01/2025 18:39:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24