السوداني يبحث مع فيدان تنفيذ مذكرات التفاهم الموقعة مع أنقرة

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ناقش رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الذي وصل بغداد بزيارة رسمية مستجدات الأوضاع في المنطقة لا سيما سوريا وغزة ولبنان.وشدد السوداني على ضرورة توحيد جهود دول المنطقة لدعم استقرارها فضلا عن تنفيذ مذكرات التفاهم بين العراق وتركيا. ونقل مكتب السوداني في بيان أن "رئيس الوزراء استقبل فيدان وبحثا خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وعددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لاسيما تطورات الأوضاع في المنطقة والأحداث في سوريا".وأضاف البيان: "كما شهد اللقاء بحث مستجدات الأحداث في كل من سوريا وغزة ولبنان والتأكيد على أهمية الالتزام بوقف إطلاق النار"، مبينا أن اللقاء " تناول أهمية توحيد الجهود بين دول المنطقة من أجل دعم استقرارها".و أكد رئيس الوزراء العراقي استعداد بلاده للتنسيق بين دول المنطقة، خصوصا مع تركيا في ما يتعلق بالتطورات التي تشهدها الساحة الإقليمية، مجددا رفض العراق بأن تكون سوريا ساحة للصراع لانعكاس ذلك على المنطقة عموما.وتابع البيان أنه "في ما يتعلق بالتعاون المشترك مع تركيا أكد رئيس مجلس الوزراء متابعة الحكومة لملف العلاقات الثنائية، وتنفيذ ما تم توقيعه من مذكرات تفاهم في ضوء زيارته إلى أنقرة في تشرين الثاني الماضي، وكذلك في إطار زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى بغداد التي جرت في نيسان من العام الماضي".من جانبه نقل فيدان "تحيات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى رئيس مجلس الوزراء، وأعرب عن رغبة بلاده بالتنسيق الوثيق مع العراق بشأن تطورات الأوضاع في المنطقة، كما أشار إلى الرغبة في الارتقاء بالتعاون في العلاقات الثنائية، وذلك في ضوء الزيارتين المتبادلتين للسوداني والرئيس التركي".و جدد وزير الخارجية التركي "التأكيد على جدية بلاده بالعمل في ما يتعلق بمشروع طريق التنمية الاستراتيجي، وكذلك ما يخص التعاون في ضوء مذكرات التفاهم التي وقعت بين البلدين في مجالات الطاقة والتعليم والتبادل التجاري والتعاون المصرفي وكذلك في مجالات أخرى".