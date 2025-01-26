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عربي-دولي
البرازيل تفتح النار على أميركا.. اليكم السبب
Lebanon 24
26-01-2025
|
10:05
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وجهت البرازيل انتقادات للولايات المتحدة الأمريكية بسبب معاملتها لـ80 مهاجرًا غير نظامي من مواطنيها عبر تقييدهم بالأصفاد أثناء ترحيلهم.
ووصفت الحكومة البرازيلية، السبت، تصفيد مواطنيها خلال رحلة الطيران بأنه "انتهاك صارخ" لحقوقهم، معربة عن إدانتها لتلك المعاملة، بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية.
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وبتعليمات من وزير العدل البرازيلي ريكاردو ليفاندوفسكي، توجهت قوات من الشرطة الفيدرالية إلى طائرة هبطت بشكل اضطراري في مدينة ماناوس بمنطقة الأمازون بسبب عطل فني أصابها.
وذكرت وسائل الإعلام أن الطائرة كان على متنها 88 برازيلي و16 من عناصر الأمن الأمريكي و8 من طاقم الطائرة.
وأشارت إلى أن الشرطة أزالت الأصفاد ونقل المهاجرين إلى مدينة بيلو هوريزونتي على متن طائرة تابعة للقوات الجوية البرازيلية بناء على تعليمات الرئيس لويس إيناتشو لولا دا سيلفا.
(الاناضول)
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