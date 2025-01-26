Advertisement

عربي-دولي

نتنياهو لترامب: شكراً لك

Lebanon 24
26-01-2025 | 10:17
A-
A+
Doc-P-1311618-638735086984668125.jpeg
Doc-P-1311618-638735086984668125.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الشكر للرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد قراره برفع الحظر عن توريد قنابل تزن ألفي طن لإسرائيل.

وفي بيان مصور قال نتنياهو: "الرئيس ترامب شكراً لك على الوفاء بوعدك بتزويد إسرائيل بالأدوات التي تحتاجها للدفاع عن نفسها".
Advertisement

كما شكره على ما وصفه بـ"محاربة أعدائنا المشتركين، وضمان مستقبل من السلام والازدهار".

وقال ترامب قبل ساعات إنه أصدر تعليمات للجيش برفع الحظر الذي فرضه الرئيس السابق جو بايدن على توريد قنابل تزن ألفي رطل لإسرائيل.

وعلق بايدن تسليم تلك القنابل بسبب مخاوف من التأثير الذي قد تحدثه على السكان المدنيين، لا سيما في مدينة رفح خلال الحرب التي شنتها إسرائيل على القطاع الفلسطيني.

ويمكن لقنبلة تزن ألفي رطل أن تخترق طبقات سميكة من الخرسانة والمعادن مما يخلف انفجارا بنصف قطر واسع.

وأعلنت واشنطن عن تقديم مساعدات لإسرائيل منذ بدء الحرب.

وعندما سُئل ترامب عن سبب رفع الحظر، قال "لأنهم اشتروها".

وفي وقت سابق، قال ترامب على منصة تروث سوشيال للتواصل الاجتماعي "الكثير من الأشياء التي طلبتها إسرائيل ودفعت (أموالا) من أجلها في طريقها الآن".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:15 | 2025-01-26
10:53 | 2025-01-26
10:35 | 2025-01-26
10:26 | 2025-01-26
10:05 | 2025-01-26
09:40 | 2025-01-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24