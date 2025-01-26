بعد أسبوع من الإفراج عنهن.. ثلاث رهائن إسرائيليات يغادرن المستشفى

أعلن المستشفى الذي استقبل ثلاث رهائن إسرائيليات تم الإفراج عنهن من قبل حماس في قطاع غزة قبل أسبوع، عن مغادرتهن جميعًا يوم الأحد.



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وأفرجت حماس عن إميلي داماري (28 عاما) ودورون شتاينبرخر (31 عاما) ورومي غونين (24 عاما) في أول تبادل مع إسرائيل في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين الطرفين. وأفاد مستشفى شيبا في بيان أن "الرهينات الثلاث اللواتي نُقلن جوا إلى شيبا للعلاج غادرنه اليوم".وأفرجت حماس عن إميلي داماري (28 عاما) ودورون شتاينبرخر (31 عاما) ورومي غونين (24 عاما) في أول تبادل مع إسرائيل في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين الطرفين.