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عربي-دولي

بعد أسبوع من الإفراج عنهن.. ثلاث رهائن إسرائيليات يغادرن المستشفى

Lebanon 24
26-01-2025 | 10:26
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أعلن المستشفى الذي استقبل ثلاث رهائن إسرائيليات تم الإفراج عنهن من قبل حماس في قطاع غزة قبل أسبوع، عن مغادرتهن جميعًا يوم الأحد.
وأفاد مستشفى شيبا في بيان أن "الرهينات الثلاث اللواتي نُقلن جوا إلى شيبا للعلاج غادرنه اليوم".
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وأفرجت حماس عن إميلي داماري (28 عاما) ودورون شتاينبرخر (31 عاما) ورومي غونين (24 عاما) في أول تبادل مع إسرائيل في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين الطرفين.
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