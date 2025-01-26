Advertisement

عربي-دولي

ولي العهد السعودي يستقبل رئيسة وزراء إيطاليا في العلا

Lebanon 24
26-01-2025 | 13:53
A-
A+
Doc-P-1311684-638735217229391815.jpg
Doc-P-1311684-638735217229391815.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، رئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني، إذ تعد الزيارة الأولى لها برفقة وزراء الحكومة ورؤساء شركات إيطالية، وستعقد جلسة مباحثات مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء السعودي، تتناول فرص التعاون المشترك.
Advertisement
ويرتبط البلدان بعلاقات وثيقة، إذ يعود تاريخها إلى عام 1932 حينما بادرت إيطاليا لتكون من أوائل الدول التي تقيم علاقات دبلوماسية مع السعودية، وفتحت حينئذ قنصلية إيطالية في جدة. وفي عام 1933 جرى توقيع اتفاقية للتعاون بين البلدين.

وتواصلت منذ تلك الفترة مسيرة العلاقات السياسية والحوار بين قيادتي البلدين عبر الزيارات المتبادلة واللقاءات بين المسؤولين في البلدين، لتعزيز مستوى العلاقات بينهما في المجالات كافة، في حين وصل حجم التبادل التجاري البيني في العام 2023 نحو 10.796 مليار دولار.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2025-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:20 | 2025-01-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:20 | 2025-01-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:05 | 2025-01-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2025-01-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:54 | 2025-01-26
16:30 | 2025-01-26
16:11 | 2025-01-26
16:08 | 2025-01-26
16:00 | 2025-01-26
13:53 | 2025-01-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24