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عربي-دولي

ترامب يلوح بعصا العقوبات على كولومبيا.. وبوغوتا ترد

Lebanon 24
26-01-2025 | 16:08
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كشف الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الأحد، أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات واسعة النطاق ورسوماً جمركية على كولومبيا، بسبب رفضها استقبال طائرتين عسكريتين أميركيتين كانتا تقلان مهاجرين جرى ترحيلهم.

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حيث قال في منشور على منصة "تروث سوشيال" إن الولايات المتحدة ستفرض رسوماً جمركية طارئة بنسبة 25% على جميع السلع الكولومبية القادمة إليها وسترفعها إلى 50% في غضون أسبوع واحد، وفق رويترز.
تحرك سريع
فيما سارعت الحكومة الكولومبية للإعلان أنها سترسل طائرتها الرئاسية إلى الولايات المتحدة لتنقل "بشكل لائق" المهاجرين المرحلين غير النظاميين.

وقالت الرئاسة في بيان وزع على الصحافيين إن "حكومة كولومبيا، بإشراف الرئيس غوستافو بيترو، وضعت الطائرة الرئاسية في التصرف لتسهيل عودة لائقة للمواطنين الذين كانوا سيصلون إلى البلاد هذا الصباح في رحلات ترحيل".

"المهاجر ليس مجرماً"
يذكر أن الرئيس الكولومبي، كان أعلن بوقت سابق الأحد، منع دخول طائرات عسكرية أميركية تقل مهاجرين مرحلين من الولايات المتحدة، مؤكداً أنه لن يقبل إلا الرحلات المدنية التي تعامل المهاجرين بـ"شكل لائق".

وقال على منصة "إكس" إن "المهاجر ليس مجرماً، ويجب معاملته بشكل لائق"، مضيفاً: "لهذا السبب قمت بإرجاع الطائرات العسكرية الأميركية التي تنقل مهاجرين كولومبيين".

كما أوضح أنه سيستقبل المهاجرين في "طائرات مدنية... ولن يتم التعامل معهم كمجرمين".
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