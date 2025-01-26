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عربي-دولي
صدور أول تقرير عن كارثة "جيجو إير".. وحديث عما فعلته الطيور
Lebanon 24
26-01-2025
|
23:15
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قدمت السلطات الكورية الجنوبية التي تحقق في تحطم طائرة "جيجو إير" خلال شهر كانون الاول الماضي، تقريرا أوليا عن الحادث، لوكالة الطيران المدني الدولي، ولسلطات الولايات المتحدة وفرنسا وتايلاند، حسبما قال مسؤول، الإثنين.
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وجاء في التقرير الذي يعد الأول بشأن الحادث، أن التحقيق في أسوأ كارثة جوية على أراضي البلاد لا يزال مستمرا، ويركز على دور "اصطدام طيور" بالطائرة ويشمل أيضا تحليل المحركات والهياكل التي تتضمن أجهزة لتوجيه الطائرات خلال الهبوط.
وقال التقرير: "الهدف من التحقيق الشامل هو تحديد السبب الدقيق للحادث".
وتطلب منظمة الطيران المدني الدولي، وهي وكالة تابعة للأمم المتحدة، من المحققين في حوادث الطيران إعداد تقرير أولي في غضون 30 يوما من الحادث، وتحث على نشر التقرير النهائي في غضون 12 شهرا.
وكانت الطائرة، وهي من طراز "بوينغ 737 800" قادمة من بانكوك، وخلال محاولتها الهبوط اضطراريا من دون عجلات بمطار موان في كوريا الجنوبية انحرفت عن المدرج واصطدمت بجدار خرساني، مما أدى إلى انفجارها.
وقتل 179 شخصا من بين 181 كانوا على متن الطائرة، ولم ينج من الحادث الذي وقع في 29 كانون الاول سوى اثنين من أفراد الطاقم.
وكانت وزارة النقل الكورية الجنوبية قالت في وقت سابق إن الأمر سيستغرق عدة شهور للتحليل والتحقق من بيانات الرحلة والتسجيلات الصوتية لقمرة القيادة، التي توقفت عن التسجيل قبل 4 دقائق و7 ثوان من وقوع الحادث، وكذلك ما يتعلق بتسجيلات الاتصالات مع برج المراقبة. (سكاي نيوز)
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