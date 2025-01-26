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عربي-دولي

مقتل طفلين بعد غرق قارب مهاجرين في البحر المتوسط

Lebanon 24
26-01-2025 | 23:23
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لقي طفلان حتفهما وتم إنقاذ 17 شخصا، بعد غرق قارب هجرة غير شرعية في البحر المتوسط، حسبما قالت منظمة "سي بنكس" الألمانية غير الحكومية، الأحد.

وأضافت المنظمة في بيان أن عملية الإنقاذ جرت في الساعات الأولى من صباح الأحد، في منطقة البحث والإنقاذ التابعة لمالطا.
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وجرى انتشال جثة طفل، بينما أجرى فريق طبي تابع للمنظمة عملية إنعاش قلبي رئوي لطفلين آخرين، مما ساعد في إنقاذ حياة أحدهما.

وأوضحت أن الناجين قالوا لرجال الإنقاذ أن القارب انطلق وعلى متنه 21 شخصا، ما يعني فقدان شخصين.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) في وقت سابق، أن 15 مهاجرا جرى إنقاذهم وعثر على 3 متوفين، بينما لا يزال 3 في عداد المفقودين. (سكاي نيوز)
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