وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار.. حماس تسلم الوسطاء قائمة "رهائن المرحلة الأولى"

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أكدت حركة حماس أنها سلمت الوسطاء المعلومات المطلوبة بخصوص قائمة الرهائن الإسرائيليين، المقرر الإفراج عنهم خلال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.وأشارت حماس في بيان إلى أنها قدمت للوسطاء مساء أمس الأحد، تفاصيل دقيقة حول قائمة الأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم في إطار المرحلة الأولى من صفقة تبادل الأسرى، التي تم التوصل إليها ضمن اتفاق وقف إطلاق النار.وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة تأتي وفقا لما نص عليه الاتفاق بين الطرفين.وجاء إعلان حماس بعد وقت قصير من إعلان قطر أن "الجهود المستمرة التي يقودها الوسطاء أدت إلى تفاهم بين الطرفين يقضي بأن تقوم حركة حماس بتسليم الرهينة أربيل يهود، بالإضافة إلى اثنين من الرهائن، قبل يوم الجمعة".وبحسب المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، ستسلم حماس 3 رهائن إضافيين يوم السبت، وفقا للاتفاق.وأضاف الأنصاري أنه "في المقابل، ستسمح السلطات الإسرائيلية ابتداء من صباح الإثنين بعودة الفلسطينيين النازحين في قطاع غزة من الجنوب إلى الشمال، مع تسليم إسرائيل قائمة بأسماء 400 شخص ممن تم اعتقالهم منذ السابع من أكتوبر 2023 كل يوم أحد في المرحلة الأولى من الاتفاق".وفي بيان لاحق، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء تنفيذ التعليمات الخاصة بعودة السكان إلى شمال قطاع غزة، حيث سيسمح لهم بالعودة مشيا على الأقدام عبر طريق نتساريم وشارع الرشيد اعتبارا من الساعة 07:00 صباحا بالتوقيت المحلي، كما سيجري السماح بالانتقال بالمركبات إلى شمال القطاع بعد الفحص عبر طريق صلاح الدين بدءا من الساعة 09:00 صباحا.وأكد الجيش أن أي محاولة لنقل مسلحين أو أسلحة عبر هذه الطرق ستعتبر خرقا للاتفاق، وأشار إلى أن السلطات الإسرائيلية فرضت قيودا على بعض المناطق في جنوب القطاع، بما في ذلك معبر رفح ومحور فيلادلفيا، كما حذرت من ممارسة الأنشطة البحرية في القطاع خلال الأيام المقبلة.(سكاي نيوز)