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عربي-دولي

فيديو ينتشر.. إعصار من نار في لوس أنجلوس؟

Lebanon 24
26-01-2025 | 23:35
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في ظل الحرائق المشتعلة في لوس أنجلوس منذ السابع من كانون الثاني والتي أودت بحياة 27 شخصاً على الأقل، تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي فيديو زعم ناشروه أنه لإعصار من نار هناك.

ويظهر المقطع المصور ما يشبه الحمم البركانية تتطاير بشكل لولبي في الهواء ليلاً.
 
غير أن هذا الادعاء غير صحيح، والفيديو في الحقيقة مصور عام 2021 في آيسلندا.

فقد أرشد البحث عن لقطات من المشهد إلى نسخة أطول وأوضح من الفيديو منشورة قبل سنوات، ما ينفي صلته بالحرائق الحالية.
 
ونُشر الفيديو بتاريخ 6 أيار 2021 في صفحة المصور سيغفوس ستايندورسون الذي غالباً ما ينشر صوراً ومقاطع فيديو للطبيعة في آيسلندا على حساباته بوسائل التواصل.
 
كما أكد ستايندورسون لفرانس برس أنه التقط الفيديو بنفسه في آيسلندا، مشدداً على أنه لا يمت بصلة إلى حرائق لوس أنجلوس. (العربية) 
 
 
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