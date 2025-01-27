18
o
بيروت
20
o
طرابلس
17
o
صور
19
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
18
o
النبطية
12
o
زحلة
12
o
بعلبك
7
o
بشري
14
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بعد قبولها بمطالب ترامب.. أميركا لن تفرض عقوبات على كولومبيا
Lebanon 24
27-01-2025
|
00:07
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال المكتب الإعلامي للبيت الأبيض إن الولايات المتحدة لن تفرض رسوما جمركية أو عقوبات على كولومبيا بعد أن وافقت الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية على قبول مهاجرين مرحلين من الولايات المتحدة.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن في وقت سابق أنه سيفرض إجراءات انتقامية على كولومبيا منها رسوم جمركية وعقوبات وحظر سفر بعد أن رفضت استقبال طائرتين تقلان مهاجرين تقرر ترحيلهم من الولايات المتحدة.
Advertisement
وأكد وزير خارجية كولومبيا انتهاء الأزمة مع الولايات المتحدة.
وكان البيت الأبيض أعلن عن "انتصاره" في المواجهة مع كولومبيا بشأن قبول رحلات المهاجرين المرحلين من الولايات المتحدة يوم الأحد، بعد ساعات من تهديد ترامب بفرض تعريفات جمركية باهظة على الواردات وعقوبات أخرى على الشريك الأميركي القديم.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفات، في بيان صدر في وقت متأخر من يوم الأحد، إن "حكومة كولومبيا وافقت على كل شروط الرئيس ترامب، بما في ذلك القبول غير المقيد لجميع الأجانب غير الشرعيين من كولومبيا العائدين من الولايات المتحدة، بما في ذلك على متن الطائرات العسكرية الأميركية، دون قيود أو تأخير". (سكاي نيوز عربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد القبلة المثيرة للجدل بين ابنته ومطرب شهير.. هكذا علق والد أنغام على استدعائها من الشرطة السعودية
Lebanon 24
بعد القبلة المثيرة للجدل بين ابنته ومطرب شهير.. هكذا علق والد أنغام على استدعائها من الشرطة السعودية
10:20 | 2025-01-26
26/01/2025 10:20:17
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يؤلم الفنان الشاب في أعز الناس.. من هو؟ (فيديو)
Lebanon 24
الموت يؤلم الفنان الشاب في أعز الناس.. من هو؟ (فيديو)
07:20 | 2025-01-26
26/01/2025 07:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتدت كروب توب ضيق... ملكة جمال لبنان السابقة والممثلة المعروفة تستعرض رشاقتها (صور)
Lebanon 24
ارتدت كروب توب ضيق... ملكة جمال لبنان السابقة والممثلة المعروفة تستعرض رشاقتها (صور)
06:02 | 2025-01-26
26/01/2025 06:02:00
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر تطورات وضع الجنوب بعد إنتهاء الهدنة.. المستجدات لحظة بلحظة
Lebanon 24
آخر تطورات وضع الجنوب بعد إنتهاء الهدنة.. المستجدات لحظة بلحظة
11:00 | 2025-01-26
26/01/2025 11:00:58
Lebanon 24
Lebanon 24
أول صورة لنانسي عجرم بعد خبر انفصالها عن زوجها فادي الهاشم.. شاهدوا مع من كانت
Lebanon 24
أول صورة لنانسي عجرم بعد خبر انفصالها عن زوجها فادي الهاشم.. شاهدوا مع من كانت
01:54 | 2025-01-27
27/01/2025 01:54:47
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
03:58 | 2025-01-27
قتل مراهقة عام 1978.. محاكمة جندي أميركي سابق في ألمانيا
03:56 | 2025-01-27
في أوكرانيا.. إسقاط 57 طائرة مسيرة من إجمالي 104 أطلقتها روسيا
03:44 | 2025-01-27
طوفان من البشر إلى شمال غزة.. آلاف الغزيين ذاهبون نحو المجهول!
03:30 | 2025-01-27
الـ"Middle East Eye": هل تحقق إسرائيل في الضفة ما فشلت في تحقيقه في غزة؟
03:10 | 2025-01-27
"رأيكم لا يهم"... حليف بوتين يقطف رئاسة بيلاروسيا ويزعج أوروبا
02:59 | 2025-01-27
وزير الخارجية الفرنسي يعلن رفع بعض العقوبات عن سوريا
فيديو
ستُنافس ستارلينك.. الصين تطلق 18 قمرا صناعياً إلى الفضاء
Lebanon 24
ستُنافس ستارلينك.. الصين تطلق 18 قمرا صناعياً إلى الفضاء
01:00 | 2025-01-25
27/01/2025 11:10:26
Lebanon 24
Lebanon 24
ستستخدمه لـ 3 سنوات.. فنانة عربية تقرّر تركيب أنف اصطناعي وتكشف التفاصيل (فيديو)
Lebanon 24
ستستخدمه لـ 3 سنوات.. فنانة عربية تقرّر تركيب أنف اصطناعي وتكشف التفاصيل (فيديو)
04:12 | 2025-01-24
27/01/2025 11:10:26
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. وقائع حفل تنصيب دونالد ترامب رئيساً لأميركا
Lebanon 24
بث مباشر.. وقائع حفل تنصيب دونالد ترامب رئيساً لأميركا
11:07 | 2025-01-20
27/01/2025 11:10:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24