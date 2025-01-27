بعد قبولها بمطالب ترامب.. أميركا لن تفرض عقوبات على كولومبيا

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قال المكتب الإعلامي للبيت الأبيض إن الولايات المتحدة لن تفرض رسوما جمركية أو عقوبات على كولومبيا بعد أن وافقت الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية على قبول مهاجرين مرحلين من الولايات المتحدة.وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن في وقت سابق أنه سيفرض إجراءات انتقامية على كولومبيا منها رسوم جمركية وعقوبات وحظر سفر بعد أن رفضت استقبال طائرتين تقلان مهاجرين تقرر ترحيلهم من الولايات المتحدة.وأكد وزير خارجية كولومبيا انتهاء الأزمة مع الولايات المتحدة.وكان البيت الأبيض أعلن عن "انتصاره" في المواجهة مع كولومبيا بشأن قبول رحلات المهاجرين المرحلين من الولايات المتحدة يوم الأحد، بعد ساعات من تهديد ترامب بفرض تعريفات جمركية باهظة على الواردات وعقوبات أخرى على الشريك الأميركي القديم.وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفات، في بيان صدر في وقت متأخر من يوم الأحد، إن "حكومة كولومبيا وافقت على كل شروط الرئيس ترامب، بما في ذلك القبول غير المقيد لجميع الأجانب غير الشرعيين من كولومبيا العائدين من الولايات المتحدة، بما في ذلك على متن الطائرات العسكرية الأميركية، دون قيود أو تأخير". (سكاي نيوز عربية)