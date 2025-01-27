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عربي-دولي

البرلمان العراقي: إضعاف إيران لن يؤثر سلبا علينا

Lebanon 24
27-01-2025 | 00:24
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فيما تسعى بغداد إلى رسم مسارها الدبلوماسي الخاص في المنطقة والحد من قوة الفصائل المسلحة، أوضح محسن المندلاوي النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي أن بلاده لن تتأثر سلبا بإضعاف نفوذ إيران في الشرق الأوسط. 
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وأضاف رجل الأعمال من مكتبه في المنطقة الخضراء الحصينة في بغداد قائلا "بدأ العراق يقوم بدوره الطبيعي بين الدول العربية، رغم أن إيران جارة تربطنا بها علاقات تاريخية لكن موقعنا الجغرافي وعلاقاتنا مع الدول العربية أمور منفصلة".

كما اعتبر المندلاوي، وهو أيضا عضو في الإطار التنسيقي للقوى الشيعية الحاكم الذي يضم مجموعة من كبار الساسة الذين يعتقد بأن لهم علاقات وثيقة مع إيران، ويرأس كذلك ائتلاف الأساس العراقي الذي يضم نوابا بالبرلمان أن حصر السلاح بيد الدولة أمر مهم، معرباً عن أمله في تنفيذه، وفق ما نقلت وكالة رويترز.
 
إلا أنه أشار إلى أن مسألة حل الفصائل المسلحة ستستغرق وقتا لكنها ممكنة نظرا للتحول في التركيز على المصالح السياسية والاقتصادية المتنامية.

وكان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أكد سابقا أن الحكومة تحاول إقناع الفصائل المتحالفة مع طهران بإلقاء أسلحتها.
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