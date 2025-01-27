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عربي-دولي

الولايات المتحدة.. مداهمات واسعة النطاق تستهدف المهاجرين غير الشرعيين

Lebanon 24
27-01-2025 | 00:45
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بدأت إدارة الهجرة الأميركية حملة واسعة لاعتقال المهاجرين غير الشرعيين في مدن متفرقة من البلاد، وذلك بعد أيام من تنفيذ أكبر عملية ترحيل في التاريخ الأميركي.
 
وقالت هيئة الجمارك وإدارة الهجرة الأميركية إنها ألقت القبض على 84 شخصا في شمال ولاي تكساس يوم الأحد.
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وتمت الاعتقالات في عدد من المناطق، بما في ذلك دالاس وفورت وورث وإيرفينغ وأجزاء من مقاطعة كولين.

وذكرت إدارة مكافحة المخدرات في مدينة هيوستن في تكساس إنها ساعدت عملاء إدارة الهجرة والجمارك في "عمليات مستهدفة معززة".

وقال حاكم الولاية غريغ أبوت إن إدارة السلامة العامة في تكساس تساعد أيضا في هذه الجهود.

ووعد الرئيس دونالد ترامب بشن حملة واسعة النطاق على الهجرة غير الشرعية فور أدائه اليمين الدستورية، متعهدا بالإشراف على أكبر جهود الترحيل في تاريخ الولايات المتحدة.

وبعد ساعات فقط من تنصيبه، ألغت إدارة ترامب سياسة عهد الرئيس السابق جو بايدن التي كانت تحظر الاعتقالات من قبل عملاء الهجرة الأميركيين في أو بالقرب من المدارس وأماكن العبادة وغيرها من الأماكن التي تعتبر "مواقع حساسة".

وأعلن البيت الأبيض أن المئات من "مجرمي المهاجرين غير الشرعيين" في الولايات المتحدة اعتقلوا الخميس ونقلوا جوا خارج البلاد على متن طائرات عسكرية.

تعهد "قيصر الحدود" في البيت الأبيض، توم هومان، بإعادة اعتقالات الهجرة واسعة النطاق في مواقع العمل التي توظف العمال الذين يعيشون في البلاد بشكل غير قانوني، وهي ممارسة أوقفتها إدارة بايدن.

وقال هومان إن الإدارة ستعطي الأولوية للمهاجرين غير الشرعيين الذين لديهم سجلات جنائية للاعتقال، مشددا على أنه لن يتم إعفاء أي شخص في البلاد بشكل غير قانوني من إنفاذ قوانين الهجرة.

وأوضح أنه إذا عثر عملاء وكالة الهجرة والجمارك على مهاجرين غير مصرح لهم ليسوا مجرمين أثناء العمليات، فمن الممكن أن يتم القبض عليهم فيما يعرف باسم "الاعتقالات الجانبية". (روسيا اليوم)
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