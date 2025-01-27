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عربي-دولي

هزة أرضية تضرب الحدود العراقية-الإيرانية.. كم بلغت قوته؟

Lebanon 24
27-01-2025 | 00:55
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أعلنت هيئة الانواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية، أن هزة أرضية بقوة 4.8 على مقياس ريختر ضربت محافظة ديالى قرب الحدود الإيرانية. 

وقالت في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن المراصد الزلزالية سجلت حدوث هزة أرضية صباح اليوم، تبعد 22 كم جنوب خانقين في ديالى، تم الشعور بها بقوة في كركوك والمحافظات القريبة. 
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