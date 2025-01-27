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عربي-دولي

خلال الليل.. تدمير 32 مسيرة أوكرانية فوق 5 مقاطعات روسية

Lebanon 24
27-01-2025 | 01:04
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قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، إن أنظمة الدفاع الجوي بالبلاد اعترضت ودمرت 32 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل.

وأضافت الوزارة، على تطبيق الرسائل تلغرام، أن ما يقرب من نصف الطائرات المسيرة دمرت فوق منطقة فورونيج المتاخمة لأوكرانيا، والبقية في عدة مناطق قريبة.
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ووفق بيان صادر عن وزارة الدفاع الروسية، فقد تم تدمير الطائرات المسيرة الأوكرانية فوق 5 مقاطعات روسية.
وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة، ودمرت 32 طائرة أوكرانية دون طيار".

وأضاف البيان أن "15 مسيرة تم تدميرها فوق أراضي مقاطعة فورونيج؛ و11 أخرى فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، و4 مسيرات فوق أراضي مقاطعة كورسك، وواحدة فوق كل من أراضي مقاطعتي أوريول وتفير".
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