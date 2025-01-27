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صحيفة تركية تتوقع بدء مفاوضات التسوية حول أوكرانيا في هذا التاريخ

Lebanon 24
27-01-2025 | 01:30
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أفادت صحيفة حريت الموالية للحكومة التركية، بأن المفاوضات حول التسوية السلمية للصراع في أوكرانيا، قد تبدأ في أبريل-مايو من هذا العام.


وأشارت الصحيفة، إلى أنه قد يسبق كل ذلك، عقد لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترامب.
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وفي مقالته للصحيفة، كتب الصحفي التركي عبد القادر سيلفي، أنه سيسبق هذه المفاوضات المحتملة، إعلان وقف إطلاق النار.

وقال: "في البداية، سيتم إعلان وقف إطلاق النار، ثم تبدأ محادثات السلام. وتستطيع تركيا في عملية التفاوض، تولي مهمة معينة، ويمكن تكليف الرئيس رجب طيب أردوغان بدور الوسيط، لأنه الزعيم الوحيد الذي يمكنه التواصل مع كل من فلاديمير بوتين و[فلاديمير] زيلينسكي. والآن انضم ترامب إلى كل ذلك".

وذكر الصحفي التركي، بأن المفاوضات حول تسوية الصراع الأوكراني جرت في إسطنبول في عام 2022، "ولكن لم يكن من الممكن التوصل إلى اتفاق في ذلك الوقت، لأن الولايات المتحدة وبريطانيا كانتا تريدان استمرار الحرب".

وأشار الصحفي التركي إلى أنه "يوجد الآن ترامب وبوتين، اللذان يريدان السلام. أما زيلينسكي، الذي فقد الدعم الأمريكي، فلم يعد يملك إمكانية التهرب من طاولة المفاوضات".

في الأسبوع الماضي، قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن الصراع في أوكرانيا يقترب من نقطة التحول والانعطاف، وشدد على أن بلاده مستعدة لدعم الجهود الرامية لتسوية الصراع.

ويشار إلى أن تركيا، أعلنت مرات عديدة أنها تدعم جميع المبادرات الرامية إلى تحقيق سلام عادل ومستدام في أوكرانيا وأنها مستعدة لتولي مهمة الوساطة في حل النزاع، على غرار المفاوضات في اسطنبول في آذار 2022.
ومن المعروف أن أوكرانيا، تملصت لاحقا من هذه الاتفاقات ورفضت تطبيقها. (روسيا اليوم)
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